Soslkjaer onder de indruk van Diatta, Clement speelt potje blufpoker met zijn Senegalese joker

Club Brugge moet minstens een keer scoren op bezoek bij Manchester United om aanspraak te maken op de volgende ronde van de Europa League. Scoren gaat de laatste tijd echter minder vlot en bij Manchester United houden ze vooral Krepin Diatta in de gaten.

Ole Gunnar Solskjaer, de trainer van Manchester United, had enkele lovende woorden in petto voor Krepin Diatta. Hij kent de Senegalese winger van in zijn periode in Noorwegen en vertelde dat hij in de toekomst even goed kan worden als Sadio Mané.

Medische staf beslist

De 21-jarige Diatta zal dus nauwlettend in de gaten worden gehouden donderdagavond. Als hij aan de aftrap staat natuurlijk! Want daarover hield Philippe Clement zijn lippen stijf op elkaar. "We missen vier spelers en daar mag je Diatta ook bij rekenen", citeerde Het Nieuwsblad de trainer van Club Brugge.

In de heenmatch was Diatta niet van de partij en ook de match tegen Charleroi het voorbije weekend zat hij in de lappenmand. "Hij is belangrijk voor ons, maar hij is nog maar net terug uit blessure. Hij trainde nog maar één keer mee. Niet ik maar de medische staf zal na de laatste training melden hoeveel minuten hij kan spelen", besloot Clement.