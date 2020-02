Courtois beschrijft penaltyfase met De Bruyne: "De bal was praktisch onmogelijk te pakken. Ook al had ik de goede hoek gekozen"

Kevin De Bruyne schonk Manchester City gisteren de overwinning bij Real Madrid door de beslissende elfmeter voorbij Thibaut Courtois te schieten. Laatstgenoemde geeft tekst en uitleg bij het psychologisch spelletje.

Vooral Kevin De Bruyne was eigenlijk in het nadeel. Thibaut Courtois kent hem niet alleen héél goed, maar op training bij de Rode Duivels wordt er ook nu en dan een strafschop getrapt.

“We trainer er bij de nationale ploeg inderdaad soms op”, aldus Courtois in Het Laatste Nieuws. “Kevin heeft echter een geweldige traptechniek. Links, rechts of in het midden. Je weet nooit waar hij de bal zal leggen.”

Courtois koos uiteindelijk voor de linkerhoek, terwijl De Bruyne de 1-2 aan de andere kant tegen de nette knalde. “De bal was hard én goed in de hoek. De bal was praktisch onmogelijk te pakken. Ook al had ik de goede hoek gekozen.