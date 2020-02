"Ze dachten dat het een wandeling op het strand van Oostende was": Van Wijk scherp voor zijn troepen na bijzonder slap begin

De intenties van KV Oostende tegen Antwerp waren duidelijk. Nog voor de match gaf Dennis Van WIjk aan dat hij met een 0-0 tevreden zou zijn. Goed 35 seconden na het eerste fluitsignaal stond de kustploeg al 1-0 in het krijt.

Dennis Van Wijk was dan ook niet te spreken over de manier waarop zijn manschappen aan de match zijn begonnen. "We wilden net zoals vorige week proberen te prikken uit duelkracht en een goede organisatie. Maar dan denken sommige jongens dat ze hun zondagse wandeling op het strand van Oostende kunnen doen zonder enige tegenstand", was hij scherp.

Balverlies van Renato Neto werd cash betaald en bij een corner werd Mbokani uit het oog verloren. "Dat werd al na een dertigtal seconden afgestraft en weet je hoe laat het is. Bij de tweede goal is het te soft. Mbokani mag heel vrij inkoppen."

Er kwam wel wat beterschap in, maar echt verontrusten konden de bezoekers nooit.We komen wel een beetje beter in de match, maar de beste kansen waren voor Antwerp. Over de tweede helft ben ik wel tevreden. Ik denk ook niet dat Antwerp op de rem ging staan.