Dieumerci Mbokani reageert na maand zonder doelpunten

Dieumerci Mbokani scoorde al een maand geen doelpunten en moest onlangs ook zijn Gouden Stier afgeven aan Jonathan David. De aanvaller van Antwerp reageert.

"Waarom zou ik me zorgen maken? Ik weet dat ik opnieuw ga scoren", aldus Mbokani in Het Nieuwsblad over zijn maand zonder goals.

Droogte

"In de Beker van België scoorde ik nog tegen Kortrijk, dus uiteindelijk sta ik nog maar vier wedstrijden droog. Alles gaat goed met me."

"Het is een moeilijke maand geweest voor ons, waarin we maar 2 op 12 pakten. Maar dat ligt niet aan mij hé, dat ligt aan de hele ploeg."