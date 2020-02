Vincent Euvrard kan zich met OHL voorbereiden op Beerschot: "Blij dat we onze tegenstander kennen"

OH Leuven verloor uiteindelijk met zware cijfers bij Virton, maar de Leuvenaars wisten natuurlijk op voorhand al dat het vooral de komende weken alle hens aan dek is.

OH Leuven weet ondertussen door de resultaten van vrijdagavond dat het sowieso tegen Beerschot zijn finalewedstrijden zal spelen én dat het eerst op verplaatsing speelt.

Zware score

"Ik wilde heel wat jongeren uittesten", aldus Euvrard over zijn keuzes in Virton met oog op die finalewedstrijden. Ik heb goede zaken gezien, de score was heel zwaar wat mij betreft."

Euvrard verwees ook nog even naar de juridische strijd die leefde rond de match tussen Virton en Beerschot, maar overbodig is geworden door de nederlaag van Westerlo: "We weten nu gelukkig wie de tegenstander is. Dat we eerst op verplaatsing spelen? Dat is een voordeel."