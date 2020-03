De Bruyne mag weer een prijs bijzetten in zijn kast, Samatta en Engels maakten het nog spannend

Manchester City heeft nog maar eens een prijs gewonnen. In de finale van de Carabao Cup (de League Cup) haalden de Citizens het van Aston Villa.

Manchester City had een minuutje of tien nodig om in de match te komen. Intussen had El Ghazi wel al een dot van een kans gemist voor Aston Villa. Maar daarna was het al City wat de klok sloeg. Na 20 minuten zetten ze een heerlijke aanval op waar ze een patent op lijken te hebben. Via Rodrigo en Foden kwam de bal bij Agüero en stond het 0-1.

Op het halfuur was het Rodrigo die toesloeg vanuit een corner... die er geen was. Nog voor de rust milderde ex-Genkie Ally Samatta tot 1-2. Op het uur was het tijd voor Guardiola om bankzitter De Bruyne - die gewoon rust kreeg - in te brengen.

City bleef baas en had een paar kleine kansjes, maar geen echt uitgespeelde. De grootste kans op de gelijkmaker was voor Björn Engels. De verdediger kopte perfect, maar doelman Bravo had een sublieme redding in huis.