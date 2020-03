Marc Degryse kan zijn ogen niet meer geloven na Genk-Club: "168 refs fluiten na Nieuwjaar in Europa en er zit geen Belg bij! Dat is geen toeval"

Na de wedstrijd tussen Genk en Club Brugge (1-2) was er heel wat om over na te kaarten. Niet alleen over het resultaat, maar ook over enkele betwistbare fases.

Hands in de grote rechthoek, een zware tackle en een elleboogstoot... genoeg om over na te praten na Genk - Club Brugge. Onbegrijpelijk dat de scheidsrechter en de VAR hun werk niet goed deden, vond Marc Degryse. We hebben de analist zich zelden zo zien opwinden. "168 scheidsrechters worden er in de Champions League, Europa League en EK gebruikt. Daar zit geen enkele Belg tussen en dat is geen toeval. Ze zijn gewoon niet goed genoeg", zei hij in de studio van Play Sports. De VAR durft niet meer ingrijpen. Niet alleen de beslissingen schieten bij Degryse in het verkeerde keelgat. Ook de communicatie van het scheidsrechtersdepartement. "De ene keer slaat de wijzer naar daar als ze duiding geven bij de fases, de andere keer naar de andere kant. Ze maken de refs ook niet beter. Uiteindelijk weet niemand hoe het precies zit, ook de refs niet. De VAR durft niet meer ingrijpen. Ze kijken naar overduidelijke fouten en doen niks", besloot hij. De vele discutabele fases tijdens @KRCGenkofficial 🆚 @ClubBrugge zorgen voor heel wat frustraties... 🗣 pic.twitter.com/rVCbRZrCVm — Play Sports (@playsports) March 1, 2020