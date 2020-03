Voetbal wat minder bij Club Brugge? Twee redenen waarom Philippe Clement zich (nog) geen zorgen maakt met oog op titelstrijd

Club Brugge moet het nog enkele weken zonder Ruud Vormer zien te redden en in 2020 draait het wat minder dan voor Nieuwjaar. En toch maakt Philippe Clement zich geen zorgen. Waarom niet? Wel, hierom!

Om te beginnen: Club Brugge blijft punten scoren. "De kwaliteit was misschien wat minder bepaalde wedstrijden, maar we blijven wel winnen. Zo'n mindere wedstrijden winnen op mentaliteit en punten pakken is belangrijk", aldus Philippe Clement daarover.

Club Brugge verloor nog niet na Nieuwjaar en boekte in zeven wedstrijden een al bij al deugddoende 15 op 21, nog steeds een niveau waarmee je op kampioenenlevel zit gezien de moeilijkheid van bepaalde tegenstanders.

Puntenrecord?

Met 64 punten is blauw-zwart met nog drie wedstrijden voor de boeg nog steeds op koers om eventueel het puntenrecord te breken sinds de start van de play-offs. Dus: de resultaten blijven zeker en vast nog steeds goed te noemen, ook al is het spel wat minder.

Of het spel beter gaat worden? Ook daar is Philippe Clement eigenlijk van overtuigd. "Veel ploegen maken het ons moeilijk en zetten een muur op, waardoor er minder ruimte is voor ons om te voetballen en de ruimtes te vinden."

Andere teams gaan toch eens moeten aanvallen om ons in te halen

"Maar ooit gaan de andere teams toch eens moeten beginnen aan te vallen als ze ons willen inhalen en wedstrijden tegen ons willen winnen", aldus nog de oefenmeester van blauw-zwart. Zolang blauw-zwart in pole-positie blijf staan, is het aan de andere ploegen om de forcing te voeren.

Het maakt van Club Brugge nog steeds dé topfavoriet om de titel te pakken, al is er met KAA Gent wel zeker een kaper op de kust. Zij spelen op een geweldige marstabel en hebben tot op heden 16 op 18 gepakt in 2020.