Supportersprotesten in Hoffenheim-Bayern? De reden waarom eigenaar Dietmar Hopp zo gehaat is...

Ongelooflijke taferalen in de Bundesliga zaterdag. Hoffenheim-Bayern München moest tot drie keer toe stilgelegd worden omdat de bezoekende fans kwetsende spandoeken en gezangen bovenhaalden richting Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp. Maar waarom is die nu zo gehaat?

De spelers van beide partijen lieten hun ongenoegen met de acties van de fans blijken door de bal een kwartiertje rond te spelen na de hervatting. Maar waarom wordt Hopp in Duitsland zo gehaat? Wel, het draait allemaal rond de 50+1-regel. In Duitsland proberen ze de eigenheid van de club te garanderen door 51 procent van de aandelen in handen van de leden van de club te houden. Zo kunnen buitenlandse investeerders van hun clubs geen eigen speeltje maken.

Maar daar zijn al uitzonderingen op gemaakt, zoals bij Hoffenheim. Als de investeerder kan bewijzen dat hij al 20 jaar verantwoord geld in de club pompt, kan dat omzeild worden. De Duitse voetbalbond deed dat dus voor Hopp, wat niet in goede aarde viel bij de supporters van alle andere clubs. Die willen dat de supportersmacht in Duitsland behouden blijft.

Vooral de fans van Borussia Dortmund strijden daar voor. In 2018 kregen ze een voorwaardelijke straf van drie matchen zonder uitsupporters tegen Hoffenheim en in december van vorig jaar werd die effectief. Die straf werd een week geleden uitgesproken, wat de supportersprotesten nu verklaart.