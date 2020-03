🎥 Mats Rits reageert na nieuw belangrijk doelpunt, Philippe Clement is vol lof en maakt de vergelijking met Ruud Vormer

Club Brugge stevende af op puntenverlies in de Genkse Luminus Arena, tot Mats Rits zich - niet voor het eerst dit seizoen - ontpopte tot matchwinnaar met een laat doelpunt. "Het was vooral een goede voorzet van Okereke", was die achteraf in de wolken.

"Of het wat minder draait bij ons? Goh, we blijven toch de punten pakken. We hebben ervoor gestreden en zijn er blijven in geloven. Dit zijn gouden punten."

"Natuurlijk ben ik blij dat ik opnieuw belangrijk kon zijn voor de ploeg. Dat het mooi binnen gekopt was? Het was vooral zeer goed voorgezet door Okereke denk ik."

Ook Philippe Clement was in de wolken van zijn middenvelder: "Na zo'n match waarin heel diep moest worden verdedigd worden nog in de grote rechthoek komen voor een beslissend doelpunt? Dat is hét teken dat we ondanks weinig recuperatie op het einde van de match nog het verschil konden maken."

"Hij is heel goed bezig en heeft een enorm loopvermogen. Natuurlijk is hij een ander type dan Ruud Vormer. Maar ze gaan er allebei steeds de hele match voor en ze hebben een enorm hart."