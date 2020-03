Dat duurde niet lang! Dieumerci Mbokani zet orde op zaken en neemt Gouden Stier na een week weer over van Jonathan David

Het was al van november geleden dat Dieumerci Mbokani nog eens een veldgoal had gescoord in de Belgische competitie, maar zaterdagavond tegen KV Oostende vond hij plots weer drie keer de weg naar de netten. Hij mag volgende week alweer met de Gouden Stier op zijn shirt pronken.

Met zijn hattrick zit Dieumerci Mbokani aan achttien competitiedoelpunten en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Jonathan David. De Canadees scoorde vorige week een hattrick en nam zo de Gouden Stier over van de Antwerp-spits. Maar voorlopig blijft het voor David bij die ene week met de status van topschutter. het 19-jarige goudhaantje van de Buffalo's ging met 1-0 ten onder op het veld van Cercle Brugge. Mbokani mag zijn Gouden Stier weer opeisen omdat hij meer goals op verplaatsing wist te maken. Zeven stuks voor de Congolees versus vijf voor David. Dat belooft nog een spannende strijd te worden.