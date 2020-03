Tim Pots neemt betwistbare fases Genk-Club Brugge onder de loep: "Alleen VAR nodig bij Kouassi"

In de topper tussen Racing Genk liepen de spanningen hoog op. De beslissing viel pas op het einde en beide teams vonden dat de tegenpartij recht had op een rode kaart. In totaal waren er die fases waar erg veel om te doen was achteraf.

In Het Laatste Nieuws liet Tim Pots zijn licht schijnen over de drie fases. Een keer vond hij dat de VAR onterecht niet tussenkwam en dat was bij de tackle van Genk-speler Eboué Kouassi. "Het was gevaarlijk, voet vooruit en boven de enkel. Ref Lambrechts trekt geen geel dus is het hem ontgaan." Reden te meer voor de VAR om in te grijpen vond Pots.

Geen hands of rood

Verder waren er nog twee betwistbare fases: handspel van Mats Rits en een elleboogstoot van Eder Balanta. "Niet nodig om in te grijpen bij de handsfase. De bal ging niet naar doel, maar kwam uit de lucht. Beide spelers gaan in duel en koppen ernaast, wat het een onverwachte bal maakt. De arm was er al."

Geen strafschop dus volgens Pots, die ook vond dat de VAR juist handelde bij het luchtduel tussen Dewaest en Balanta. "Een accidenteel, eerder onvoorzichtig contact. De hand van Balanta was open, dus het was geen moedwillige elleboogstoot. Zo'n contact kan gebeuren bij een luchtduel", besloot de voormalige scheidsrechter.