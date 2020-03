Marco Bizot in tranen na zege van AZ tegen Ajax: ex-keeper van Genk speelt topmatch de dag na de uitvaart van zijn vader

Gemengde gevoelens voor Marco Bizot na de topper tussen Ajax en AZ Alkmaar op Super Sunday in de Eredivisie.

Marco Bizot hield zijn team meermaals recht in de topper tegen Ajax. AZ Alkmaar won de clash tegen de competitieleider uit Amsterdam en komt zo op gelijke hoogte in het klassement. De 28-jarige sluitpost van AZ, tussen 2014 en 2017 onder contract bij KRC Genk, hield een clean sheet en had een groot aandeel in de zege.

Na de wedstrijd waren er tranen bij Bizot. Amper een dag eerder zat hij nog op de uitvaart van zijn vader. "Hij wilde en kon deze wedstrijd spelen. Als je ziet wat voor seizoen Marco heeft, dan kan je als trainer niets anders doen dan hem opstellen. Ik vind het echt ontzettend knap dat hij dit kan na zo'n zware week. Het geeft deze zege een heel bijzondere lading", gaf zijn trainer Arne Slot aan in het Algemeen Dagblad.