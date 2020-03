Rits bloeit aanvallend helemaal open: vijf goals en assist in laatste negen matchen

Ze zouden in Brugge toch eens werk moeten beginnen maken van de contractverlenging van Mats Rits. De 26-jarige middenvelder gaat immers zijn laatste contractjaar ingaan en blijft maar groeien in zijn rol.

Weet u nog dat er velen vreemd opkeken toen die in 2018 overkwam van KV Mechelen? Intussen is hij zo ingeburgerd bij Club dat ze hem soms over het hoofd zien. Toen blauw-zwart begin dit seizoen over de concurrentie rolde, was zijn taak als verdedigende middenvelder soms wat ondankbaar.

Maar nu het offensief wat minder gaat, heeft Philippe Clement een onverwachte infiltrator gevonden die makkelijk scoort. Rits mocht de laatste weken - door de blessure van Vormer - wat hoger op het veld gaan staan. In zijn laatste negen competitiewedstrijden scoorde hij vijf keer en gaf hij één assist. Dat zijn cijfers waar ook Vanaken graag mee thuiskomt.

Balanta vs Rits

Rits heeft een rotatierol met Balanta op de plek van verdedigende middenvelder. Eigenlijk komt hij maar net aan iets meer dan 50 procent van de speelminuten, maar nog geen enkele keer is er een valse noot over zijn lippen gekomen. Clement heeft hem graag, maar pikt voor sommige matchen de fysieke kracht van Balanta eruit om strijd te maken.

Rits is verfijnder, opgeleid als aanvallende middenvelder ook, maar onder Leko als verdedigende middenvelder uitgetest. Maar hij heeft die looplijnen die ook Vormer heeft. Hij glijdt makkelijk de zestien binnen. Binnenkort moeten ze dan toch eens gaan kijken om hem een nieuw contract te geven.