Weergoden sturen voorbereiding OHL op promotiefinale in de war

Komende zondag staat de heenwedstrijd van de promotiefinale in 1B op het programma. Beerschot ontvangt dan OHL op het Kiel. Aan de planning van de Leuvenaren is last minute gesleuteld, met dank aan de weergoden.

Als voorbereiding op het levensbelangrijke tweeluik met Beerschot verblijft OHL drie dagen in Spa. Door de overvloedige neerslag van de voorbije dagen zijn de velden in het nabijgelegen sportief centrum zeer moeilijk bespeelbaar. Daarom moest OHL snel op zoek naar een oplossing, die ze volgens Sudpresse vonden bij Standard. De Leuvenaren kregen namelijk de toestemming om dinsdag en woensdag te trainen op de Academie Robert Louis-Dreyfus. Zo komt de voorbereiding op de partij van zondag niet in het gedrang.