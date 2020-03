Roberto Martinez hoopvol over de blessure van hazard: "Voor het EK komt hij nog in actie voor Real Madrid"

Natuurlijk had Roberto Martinez Eden Hazard liever niet voor lange tijd zien uitvallen. Nu weet de bondscoach niet in welke vorm hij een van zijn beste spelers voor het EK zal aantreffen.

Eden Hazard zal deze week onder het mes gaan in Texas. Dat heeft Real Madrid beslist met medeweten van de medische staf van de Rode Duivels. Roberto Martinez heeft er dan ook alle vertrouwen in, gaf hij aan bij Het Nieuwsblad. "Als de operatie goed verloopt dan zal hij het EK halen", aldus de bondscoach. "Dan zal hij zelfs nog voor Real Madrid spelen."

"Eden herstelt altijd snel van een blessure, dus kunnen we niet anders dan optimistisch zijn. Zelf is hij ook positief. Zo kennen we hem. Ik denk niet aan een EK zonder hem. Doordat hij weinig gespeeld heeft zal hij er net meer zin in hebben op het EK", besloot de Spanjaard met een positieve noot.