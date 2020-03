International voor België of Nigeria? Cyriel Dessers heeft de knoop doorgehakt

Tot op vandaag speelde de spits nog geen enkele wedstrijd als international. In maart 2015 zat hij één keer op de bank bij de Belgische beloften, maar spelen deed hij toen niet.

Dessers kan nog steeds kiezen tussen de nationale ploeg van België of Nigeria, maar lijkt de knoop nu te hebben doorgehakt. Dessers gaat voor Nigeria voetballen.

.@CyrielDessers Eredivisie player of the month says he is open for @NGSuperEagles selection. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/d0YCxyyUh2