Jonge aanvaller geweldig begonnen bij KV Kortrijk: zijn statistieken

Terem Moffi is sterk gestart in de Belgische comptitie. KV Kortrijk haalde hem weg uit Litouwen, maar van een aanpassingsperiode is geen sprake. Moffi kan namelijk al geweldige statistieken voorleggen.

Terem Moffi speelde in Litouwen bij Riteriai en ook daar vond hij vlot de weg naar doel. Zo scoorde hij 20 doelpunten in 31 wedstrijden voor Riteriai. KV Kortrijk was overtuigd en de Belgische club besloot hem in januari daar weg te halen voor zo'n 150.000 euro. Een aanpassingsperiode heeft Moffi duidelijk niet nodig, want ook bij KV Kortrijk doet hij het voorlopig uitstekend. In 7 wedstrijden wist de aanvaller al 4 keer te scoren. Hij werd ook al tot speler van de maand benoemd bij de Kerels. De nog maar 20-jarige Nigeriaan ligt nog tot 2023 onder contract bij KV Kortrijk en het is wel duidelijk dat, als hij zo blijft spelen, de supporters nog veel plezier aan hem gaan beleven.