Pro League komt met richtlijnen voor het coronavirus: geen selfies, geen handshakes, niet knuffelen...

De Pro League heeft samen met minister van Volksgezondheid Maggie De Block en viroloog Marc Van Ranst de situatie van het coronavirus besproken met betrekking op het voetbal dit weekend. Ze komen naar buiten met enkele opvallende richtlijnen.

Wat minister De Block enkele dagen geleden gezegd heeft, staat nog als een huis. Toen verwoordde ze het als volgt: "Als je je niet goed voelt, blijf thuis, blijf in uw kot!", ook voetbalsupporters wordt aangemaand om thuis hun ploeg aan te moedigen voor de televisie als ze zich niet 100% voelen.

Ze raden eveneens af om als supporters nauw contact te hebben met elkaar. Geen knuffels of handshakes, dat zal aparte beelden opleveren als iedereen in het stadion deze richtlijn volgt wanneer een ploeg scoort. Ook selfies met spelers of handtekeningen worden best vermeden, omdat de supporters dan te dicht bij de spelers staan.

Maar ook de spelers en mediapartners moeten zich alert opstellen. Handshakes zijn uit den boze: voor de wedstrijd, na de wedstrijd, voor de toss, normaal gezien worden er geen handen geschud komend weekend. En bij een interview moeten de speler en interviewer minstens 1 meter uit elkaar staan.