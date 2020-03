Wat als Corona-virus doorbreekt in België? Pro League reageert kristalhelder

Wat als het Corona-virus ook in België helemaal doorbreekt en dat zijn impact zou hebben op een of meerdere voetbalploegen?

Als één speler besmet raakt met het Corona-virus, dan moet de hele groep voor twee weken in quarantaine. Daarom dat ze bij Gent een signeersessie uit voorzorg alvast lieten schieten.

Voorbereid

Ook andere ploegen nemen intern maatregelen. Maar wat als er toch flink wat besmettingen zouden zijn? "We zullen voorbereid zijn als er iets zou gebeuren midden in de play-offs", aldus Stijn Van Bever van de Pro League tegen Het Laatste Nieuws.

"De competitie drie weken uitstellen zoals in Zwitserland? Dat zou erg moeilijk zijn in België. Maar we zijn continu in contact met de bevoegde instanties en werken verschillende scenario's uit. We checken alles permanent bij de ministeries van Volksgezondheid."