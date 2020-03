Ex-Buffalo gooit hoge ogen: "Alles wat hij aanraakt rond de zestien gaat binnen"

Bij AA Gent begon hij als een raket, maar deemsterde daarna wat weg. Bij Crystal Palace ging hij ook geen kansen meer krijgen en dus trok Alexander Sörloth afgelopen zomer naar Trabzonspor. Daar loopt hij nogal goed om het met een eufemisme te omschrijven.

25 goals en 7 assists in 36 matchen is sterk. Trabzonspor staat mede dankzij de goals van de ex-Buffalo op de tweede plaats. "Alles wat Sørloth aanraakt rond de zestien, gaat binnen", zegt Yordi Yamali, analist bij FOX Sports, in Het Nieuwsblad. "Het is verrassend, want ik had hem na zijn passage bij Heerenveen enkele jaren geleden helemaal afgeschreven. En samen met mij heel Nederland. Maar het is alsof Trabzonspor en Sørloth een match made in heaven zijn."

Sörloth was niet houdbaar voor Gent, maar zijn kwaliteiten staan buiten kijf. “Door zijn goede loopacties speelt hij ploegmaats vrij en doet hij heel het team beter spelen”, verklaart Yamali. "De Turkse competitie is fysiek en er wordt niet zo tactisch verdedigd. Je ziet dat hij daar goed gebruik van maakt. Hij komt er goed uit de verf.”