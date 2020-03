Vierde promotiefinale in 1B en het belooft weer een thriller te worden: "Iedereen zal wat zenuwachtig zijn"

De promotiefinales zijn altijd een bijzonder spannend gegeven. Vraag dat maar aan de fans van Beerschot. Tweemaal stevende de club af op promotie, maar werden ze in de slotfase van de terugwedstrijd genekt door een laat tegendoelpunt.

Joren Dom stond bij beide partijen op het veld en greep telkens mee naast het ticket naar eerste klasse A. Met Antwerp stond hij ook al in de finale en dus hij weet perfect hoe het er aan toegaat in zo'n beslissend tweeluik. Een wondermiddel om te winnen is er volgens hem niet. "Alle finales zijn anders", gaf hij aan.

Iedereen zenuwachtig

"Cercle Brugge en KV Mechelen trokken in een goede flow naar die finales. Nu zal het niet makkelijker worden omdat Leuven de voorbije weken wat minder goed presteerde. Deze matchen zijn absoluut niet te vergelijken met de reguliere competitie." Want de druk op het nakende tweeluik is bijzonder groot, dat beseft Dom en daarin kan hij zijn minder ervaren ploegmakkers ook bijstaan.

"Die druk is er voor beide ploegen, maar als we de voorbije weken iets bewezen hebben, dan is het wel dat we met druk kunnen omgaan. Ook iedereen zal wat zenuwachtig zijn, maar dat is normaal. Dat maakt dat je in staat bent om topprestaties af te leveren. Als ik daar wat spelers mee gerust kan stellen zal ik dat niet nalaten."