Sporten in tijd van Covid-19: enkele opvallende richtlijnen, vooral voor de fans!

Heel België is in de ban van het Corona-virus, ook al is het aantal besmettingen tot op heden nog bijzonder laag. Ook de SKA heeft nu van zich laten horen met een aantal richtlijnen.

"Gezond Sporten Vlaanderen, het kenniscentrum inzake gezond sporten, en de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) krijgen veel vragen over het al dan niet organiseren van of deelnemen aan sportactiviteiten", klinkt het in een persbericht.

Geen afgelastingen (voorlopig)

Voor de SKA is het houden van evenementen in België momenteel nog steeds geen probleem en moeten er dus geen afgelastingen komen. Toch moeten enkele richtlijnen in acht worden genomen.

Niet sporten als je ziek bent, extra rust nemen na koorts, opletten met sporten in het buitenland en de adviezen van de plaatselijke autoriteiten niet in de wind slaan en zorgen voor goede handhygiëne binnen de clubs horen daar bij.

Fans?

"Sportfans wordt gevraagd afstand van hun idolen te houden en directe contacten, zoals handshakes, omhelzingen of vragen om selfies, shirts of handtekeningen, te vermijden. Het spreekt vanzelf dat mensen met symptomen (hoesten, niezen, koorts…) beter geen sportwedstrijden bijwonen als toeschouwer."

"Indoorsportactiviteiten en sportkantines moeten ze absoluut mijden, maar ook van wedstrijden buiten blijven ze beter weg. Net als iedereen die ziek is, zieken ze het best thuis uit. Bij autoritten naar trainingen of wedstrijden, mogen er geen zieke mensen aan boord zijn."