Zidane blaast warm en koud tegelijkertijd over blessure Hazard

Zinedine Zidane heeft zich op de persconferentie daags voor de wedstrijd van Real Madrid in en tegen Real Betis nog eens uitgelaten over de blessure van Eden Hazard. En daarbij geeft hij slecht en goed nieuws over de situatie van de Rode Duivel.

Zidane sprak met Hazard vlak voor én na de operatie en weet één ding zeker: "Hij is veel beter gezind, voral omdat de operatie goed verlopen is. Voor de operatie was hij wat down."

Maar de oefenmeester van Real Madrid wil nog niet te euforisch zijn. Eerder liet bondscoach Roberto Martinez al weten dat we Hazard nog in het shirt van Madrid zullen zien voor het EK begint, maar daar is Zidane niet zeker van. "Wanneer hij terug kan spelen voor ons? Laten we hopen dat dat snel is, maar ik weet niet of dat nog voor dit seizoen is."

Het zal ongetwijfeld een race tegen de klok zijn om Hazard speelklaar te krijgen voor het EK komende zomer.