Swinkels baalt als een stekker: "Blijkbaar wordt elk foutje van mij afgestraft"

Arjan Swinkels was de schlemiel van dienst bij KV Mechelen. De verdediger trapte pijnlijk naast een botstende bal en daardoor kon Eupen-aanvaller Prevljak scoren.

Zijn ploegmaats namen hem niets kwalijk, maar zelf baalde de verdediger als een stekker. “Het lijkt wel alsof ieder foutje van mij een tegendoelpunt wordt”, schudde hij het hoofd. “Zo een fout mag niet gebeuren."

Het zag er allemaal knullig uit. "Het is kl*te dat je één bal verkeerd inschat en dat dat ons meteen punten kost. Oké, we hebben het nog in eigen handen, maar het zou lekker geweest zijn dat Anderlecht al uitgeteld was. Dit is zuur puntenverlies."