"Worden spannende play-offs, even acht punten voorsprong weggommen": Club Brugge krijgt steun uit onverwachte hoek tegen onpopulaire maatregel

Club Brugge heeft de voorbije weken prima zaken gedaan in de strijd om de titel. Het heeft nu al een voorsprong van vijftien(!) punten in de competitie. Maar er is ook scherpe kritiek.

Zo ziet Club Brugge de helft van zijn voorsprong uiteraard verdwijnen als sneeuw voor de zon bij de start van de play-offs. Het belooft n fantastisch spannende POI te worden. FCB nu al 15 punten voor. Maar hier hebben we trucjes: we zullen 8 punten van FCB weggommen. Leve het format, leve het sportieve.@sporza @MichielAmeloot @ludovandewalle — joseph allijns (@josephallijns) March 8, 2020 Tegen de halvering van de punten waren er de voorbije jaren al meermaals kritische stemmen te horen en dat is ook dit jaar niet anders. Ook vanuit KV Kortrijk is er de nodige kritiek. Voorzitter Allijns laat zich via Twitter erg scherp uit over de zaak: "Gewoon even acht punten weggommen."

