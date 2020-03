Top&Flop Mooi eerbetoon van Cercle én Club aan Miguel Van Damme, swingend Anderlecht en sterke Zebra's

Ook in het seizoen 2019 - 2020 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden en in ons kantoor. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP Brugse sfeer & eerbetoon Cercle Brugge gered, Club Brugge meer dan ooit op weg naar de titel en zelfs naar de dubbel, want er staat ook nog een bekerfinale op het programma. Hoogstaand was de Brugse derby niet, maar achteraf was iedereen tevreden. Blauw-zwart plantte de vlag, groen-zwart kirde de longen schor vanuit het uitvak. Mooiste moment: het applaus en spandoek van de blauw-zwarte fans voor Miguel Van Damme, de goalie van Cercle die tegen leukemie vecht. Anderlecht swingt 7-0. Het was dan weliswaar slecht wat Zulte Waregem op de mat bracht, maar toch: straffe prestatie van RSC Anderlecht. Met 16 goals in drie wedstrijden komen ze plots zelfs vrij dichtbij play-off 1. Als Genk en Mechelen tegen elkaar gelijkspelen, zou het mirakel zich kunnen vervolledigen op Stayen. Ongezien. Charleroi Ook op bezoek bij KAA Gent zagen we opnieuw een schitterende collectieve prestatie van Charleroi, vanuit een sterke organisatie én met meer dan enkel de omschakeling. Er is namelijk ook een volwassen voetbal aan de bal, met heel veel kwaliteit. Karim Belhocine heeft fantastisch werk geleverd, nu werd ook Fort Ghelamco gekraakt. FLOP Standard Als Standard in de play-offs iets wil laten zien, dan zal het beter voor de dag moeten komen als wat ze afgelopen weekend lieten zien tegen STVV. Het was opnieuw wat lusteloos en er was simpelweg te weinig daadkracht om echt de forcing te gaan voeren. Kan Michel Preud'homme een oplossing vinden? AA Gent Als AA Gent in de play-offs iets wil laten zien, dan zal het beter voor de dag moeten komen als wat ze afgelopen weekend lieten zien tegen Charleroi. Het was allemaal maar wat inspiratieloos, verschillende spelers zitten op hun tandvlees en als Yaremchuk én Depoitre beiden afwezig zijn is het moeilijk op te vangen. Zulte Waregem Voor Zulte Waregem is het na een prima winterstage al week in, week uit huilen met de pet op. In het Lotto Park werd het nogmaals pijnlijk duidelijk. De mental coach werd de deur gewezen, het bestuur vroeg een krachtdadig optreden na de 7-0 nederlaag.