Absolute blamage bij Anderlecht zorgt voor ferme actie én ontslag bij Zulte Waregem

Zulte Waregem ging zaterdagavond met de billen bloot in het Lotto Park: 7-0. Die zware nederlaag noopt Essevee nu tot acties.

In een statement laat de club weten dat de samenwerking met de mental coach meteen is stopgezet en dat de spelers de rekening van de bussen en tickets voor de fans vergoeden.

Verder wil het bestuur van Zulte Waregem ook een krachtig optreden volgende week tegen Standard én een boodschap richting de fans om zich positief te blijven opstellen.

Het volledige statement op de webstek van Essevee:

Tijdens een gesprek met de staf is vanmorgen meegedeeld dat de samenwerking met de mental coach per direct wordt stopgezet. De Raad van Bestuur verwacht ook dat de spelers en staf zich grondig bezinnen over hun verantwoordelijkheden en wil volgende zondag opnieuw de mentaliteit op het veld zien die eigen is aan Essevee.

Verder eist het bestuur dat de kosten van de supporters die gisteravond naar Anderlecht meereisden volledig worden vergoed. De spelers zullen de rekeningen voor de bussen en de tickets integraal terugbetalen.

Tot slot roepen voorzitter Carl Ballière en CEO Eddy Cordier alle supporters op zich krachtdadig maar positief achter de club te blijven scharen en het team te blijven aansporen om prestaties te leveren TEAM ESSEVEE waardig.