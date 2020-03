Saaiste play-offs ooit? "Ik zie niet in hoe Club Brugge dit nog uit handen kan geven"

Club Brugge heeft een recordaantal punten verzameld in de reguliere competitie. Ze hebben nu 15 punten voorsprong op AA Gent en na halvering zijn er dat nog acht. Dat is het grootste verschil sinds de invoering van de play-offs.

De kans is dan ook héél klein dat Club dit nog uit handen gaat geven. "Als je het mij vraagt, krijgen we de saaiste titelstrijd sinds die eerste editie, toen Anderlecht met 12 punten voorsprong begon aan de play-offs", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Club speelde toen meteen gelijk tegen STVV, waardoor Anderlecht snel 8 punten voorsprong telde in de play-offs. Anderlecht kroonde zich uiteindelijk tot kampioen met een straat voorsprong."

De bekerfinale kan nog voor een mentale boos of tik zorgen, maar zelfs dan... "Ik zie niet in waarom Club Brugge plots een kolossale inzinking zou krijgen. Als dat het geval was, dan zou dat de voorbije weken gebeurd zijn door het drukke programma en de belangrijke afwezigen. Club Brugge heeft nauwelijks punten weggegeven in vergelijking met de concurrentie. Wanneer het programma weer wat soepeler wordt, dan zal Club weer beter worden in de play-offs."