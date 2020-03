Treedt Jonathan David in de voetsporen van landgenoot? "Hij kan misschien een goed woordje doen voor mij"

23 doelpunten en tien assists in veertig wedstrijden. De cijfers van Jonathan David zijn ronduit indrukwekkend.

De kans dat de pas twintig jarige Canadees deze zomer een toptransfer maakt, is dan ook groot. Tegenover Sport/voetbalmagazine had het goudhaantje van AA Gent het over zijn volgende stap: "De Bundesliga is een mooie stap voorwaarts en het is volgens mij de ultieme stap richting een Europese topclub”, aldus David.

“Ik kan misschien aan mijn vriend Alphonso Davies vragen om een goed woordje te doen voor mij bij Bayern München. Ik kan alleen maar respect opbrengen voor het traject dat Davies heeft afgelegd. Hij is een voorbeeld voor mij."

Davies is bijna een jaar jonger dan David. Hij ruilde in januari van vorig MLS-club Vancouver voor Bayern, dat tien miljoen euro voor hem betaalde.