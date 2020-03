Binnenkort Play-Off 1 in een leeg stadion? De bal kan raar rollen zonder thuisvoordeel

De coronadreiging wordt in België alsmaar groter, zeker nu de overheid binnenevenementen van boven de 1.000 personen afraadt om door te gaan. In Italië, Spanje en Frankrijk worden de voetbalwedstrijden achter gesloten deuren gespeeld, komt het ook zover in België?

En nog belangrijker, wat zullen de gevolgen zijn op het voetbalveld?

In het voetbal is het een ongeschreven regel dat de thuisploegen altijd een voordeel hebben tegenover de uitploeg. Ze zijn het stadion gewoon, de afmetingen van het veld en worden vaak gesteund door een horde van duizenden supporters. Zo'n publiek dat achter je staat, zorgt er altijd voor dat je net iets meer kan. Een thuisvoordeel wordt universeel aanvaard, maar toch blijft het iets mysterieus.

Thuis spelen is een gewoonte

In Engeland is Tottenham recent van stadion verhuisd, van White Hart Lane naar het Tottenham Hotspur Stadium. In seizoen 2017/2018 hebben ze al hun thuiswedstrijden in het mythische Wembley gespeeld, maar dat pakte minder goed uit dan verwacht. Het jaar voordien was Tottenham ongeslagen in eigen huis, maar in Wembley kon het pas zijn 4e 'thuiswedstrijd' winnen. In Amerikaanse sporten heeft een onderzoek uitgewezen dat een team zo'n 9 maanden aanpassingstijd nodig heeft als ze naar een nieuwe thuisbasis gaan.

Nieuwe spelers hebben dus tijd nodig om zich in te werken in een volledig nieuwe thuisbasis. Een stadion is een soort van gewoonte om in te spelen.

Thuis spelen zorgt voor meer motivatie

Vooruitgestuwd worden door duizenden supporters zorgt ongetwijfeld voor meer motivatie. De universiteit van Northumbria berekende dat het testosterongehalte van de thuisspelers voor een wedstrijd 40% hoger is dan bij de uitspelers. Ze zijn dus meer bereid om zich fysieke grenzen te verleggen en er alles aan te doen om niet te verliezen.

Dat beseffen de clubs ook, die blijven zoeken naar nieuwe manieren waarop de supporters hun club kunnen aanmoedigen. In de nieuwe tribune van Antwerp zal een katrolsysteem zijn voor tifo's van supporters.

Statistieken

De bewijzen zijn ernaar in de statistieken. In de top 5 Europese competities schommelen de winpercentages tussen de 55% en de 60%, meer dan de helft van de wedstrijden worden dus gewonnen door de thuisploeg. Een gelijkspel of winst door de uitploeg komt minder dan de helft voor in alle wedstrijden.

Maar als er geen supporters in het stadion zitten, is er geen publiek dat je vooruit stuwt. Door de lege tribunes lijkt het wel een oefenwedstrijd, omstandigheden die profspelers niet meer gewoon zijn. Die omstandigheden kunnen weleens voor vreemde uitslagen zorgen en het winstpercentage van de thuisploeg helemaal onderuit halen.

Als de overheid beslist om in de Belgische competitie achter gesloten deuren te spelen, kan dat Play-Off 1 grondig verstoren. De uitmuntende thuisreputatie van onder andere AA Gent en Club Brugge kan dan wel eens op de helling komen te staan.