Belgische globetrotter vraagt om kwalificatiewedstrijden voor Afrika Cup uit te stellen

Tom Saintfiet staat sinds de zomer van 2018 aan het roer van de nationale ploeg van Gambia. De Belgische wereldreiziger hoopt het elftal van Bubacar Sanneh en co naar de Afrika Cup van 2021 te loodsen.

Op 26 en 30 maart neemt Gambia het in principe op tegen Gabon. Maar dat is niet naar de zin van Saintfiet.

“Er kan niet van ons gevraagd worden om kwalificatiewedstrijden te spelen wanneer bepaalde landen hun beste spelers niet kunnen gebruiken”, vertelde hij aan BBC Sport Africa.

“Dan heb ik het niet over blessures of persoonlijke problemen, maar het coronavirus. Nu wordt er veel over Italië gepraat, maar ook in België en Frankrijk wordt het probleem steeds groter.”