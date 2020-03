Ook KV Mechelen moet supportersevenement afgelasten wegens het coronavirus

De belangen zijn groot voor KV Mechelen op de slotspeeldag van de reguliere competitie. In een onderling duel met KRC Genk wordt er bepaald wie straks mag deelnemen aan play-off 1.

De Pro League communiceerde donderdagmiddag dat alle wedstrijden in het profvoetbal van komend weekend zonder publiek zullen worden afgewerkt. Ook de belangrijke match tussen KRC Genk en KV Mechelen.

Jammer dus voor de Limburgers die niet op de steun van hun twaalfde man kunnen rekenen. KV Mechelen had in het eigen stadion een evenement voorzien voor de fans die de verplaatsing naar Genk niet konden maken. De wedstrijd zou worden uitgezonden in het themacafé Grand KaVee.

"Gezien de Pro League de wedstrijden in open lucht zonder publiek laat spelen, is het logisch dat we ons evenement binnen, waar honderden supporters samenkomen, annuleren”, zo zegt Gert Van Dyck van het Malinwa Supportersorgaan