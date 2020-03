Hazard, Courtois en hun ploegmakkers in quarantaine, ook Cristiano Ronaldo moet in Madeira blijven

Het coronavirus verplicht steeds meer mensen om in quarantaine te blijven. Ook in de voetbalwereld.

In Italië zijn de gevolgen het grootst. Juventus-speler Daniele Rugani testte positief op het coronavirus, waardoor al zijn ploegmaats in quarantaine moeten blijven. Ook Cristiano Ronaldo. Hij zit niet in Italië, maar wel in Madeira, waar hij een bezoekje ging brengen aan zijn familie.

Ondertussen zitten ze ook in Spanje met een positief geval, meer bepaald bij Real Madrid. Een basketbalspeler van de gelijknamige basketbalclub is besmet en daardoor worden alle spelers, inclusief de voetballers, in quarantaine geplaatst. Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard (geblesseerd) konden daardoor niet trainen.