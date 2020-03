Chaos bij de clubs? 'Spelers hoeven niet te komen trainen bij club uit top-6'

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de adviezen van de nationale Veiligheidsraad nu precies betekenen voor de Belgische voetballers. Een club heeft nu wel alvast een knoop doorgehakt.

Of de spelers nog kunnen en mogen trainen de komende weken? Dat is nog maar zeer de vraag en eenduidigheid is er voorlopig niet.

Training afgelast

Normaal gezien wordt het samenscholen zoveel mogelijk tegengegaan en zou het dus ook logisch zijn dat er niet meer getraind wordt door een volledige ploeg.

Bij Antwerp moeten de spelers vrijdag alvast niet naar de training komen. Mogelijk zullen andere clubs volgen.