🎥 Thibaut Courtois doet beter dan Stoffel Vandoorne in de "Not the AUS GP"!

Thibaut Courtois kan momenteel niet spelen met Real Madrid door het Corona-virus, zijn team zit bovendien in quarantaine momenteel. Toch kon hij zijn hartje ophalen op zondagavond.

Thibaut Courtois nam namelijk deel aan een virtuele F1-race, de "Not the AUS GP". Ook onder meer Landro Norris en Stoffel Vandoorne raceten daarin mee.

De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels werd uiteindelijk 11e in de race. Daarmee raakte hij net niet in de punten, maar deed hij wel beter dan Stoffel Vandoorne. Lando Norris werd zesde, Esteban Gutierrez tiende.

De organisatie was in handen van Veloce E-Sports en kon op zondagavond helemaal live gevolgd worden via Youtube en Twitch.

De organisatie was in handen van Veloce E-Sports en kon op zondagavond helemaal live gevolgd worden via Youtube en Twitch.

Er was een korte kwalificatie en daarna een race van 50%, waarbij vooral de E-sporters natuurlijk favoriet waren.