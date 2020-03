Duitsland en Engeland denken aan noodscenario met uitbreiding competitie en waarom dat in België érg lastig kan worden

Wat met de competities de komende maanden? Dat is momenteel een erg interessant verhaal, waar niemand echt een oplossing voor weet. In diverse landen worden al aan noodscenario's gedacht.

Daarbij zou het zomaar kunnen dat er uiteindelijk geen ploegen zouden degraderen, maar er wel ploegen uit tweede klasse naar het hoogste niveau zouden promoveren.

Zowel in Duitsland als in Engeland gaan alvast stemmen op om - in een noodscenario - tot deze maatregel over te gaan.

Duitsland en Engeland

In de Premier League zouden dan volgend jaar geen 20, maar 22 ploegen spelen: de 20 huidige plus Leeds en West Bromwich Albion, de top-2 in The Championship.

In de Bundesliga zouden zelfs nog een stapje verder willen gaan en uitbreiden van 18 tot 22 ploegen. De top-4 uit de tweede klasse (Bielefeld, Stuttgart, Hamburg en Heidenheim) zouden promoveren. Maandag wordt mogelijk een beslissing genomen.

Een idee voor België? Moeilijk

En wat met België? Zoals geweten zit er een hiaat in het reglement van de KBVB om de competitie te laten eindigen zoals het er nu voor staat. Bovendien zijn er andere problemen die opdoemen bij een uitbreiding van de competitie naar 20 ploegen.

1B zou dan met mogelijk zes ploegen door moeten, want er is (nog) geen draagvlak voor een profcompetitie met 26 in plaats van 24 profploegen. Bovendien zijn de ploegen die de promotiefinale spelen (Leuven en Beerschot) niet de top-2 van de competitie (Virton en Westerlo). Wordt ongetwijfeld vervolgd ...