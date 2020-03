Anderlecht mist PO1 in ePro League, voorbode voor wat nog komen zal?

De Jupiler Pro League ligt nog zeker tot begin april stil, maar de ePro League niet. De wat? De ePro League! De FIFA-competitie, gesponsord door Proximus, waarbij elke voetbalclub in de hoogste klasse vertegenwoordigd wordt door een vaste speler.

In die ePro League waren ze toe aan de laatste speeldag voor de start van de play-offs, een allesbepalende voor enkele clubs.

Zo moest Anderlecht winnen bij leider STVV om nog kans te maken op een plaats in play-off 1. Maar paars-wit ging kansloos onderuit met 3-1 bij de Kanaries die afgetekend op nummer 1 staan met 39 op 45 punten. Op de tweede plaats staat met Racing Genk een andere Limburgse club. Vervolledigen de top 6: Standard, Charleroi, Zulte Waregem en Club Brugge.

De ePro League en de Jupiler Pro League zijn in ieder geval niet met elkaar te vergelijken. Club Brugge haalde maar nipt PO1 terwijl ze in het voetbal afgetekend aan de leiding staan. En ook AA Gent zit niet in de play offs in de FIFA-competitie. De Buffalo's eindigden pas twaalfde. Nog een groot verschil vinden we terug onderaan het klassement, waar Antwerp staat met 2 schamele puntjes.