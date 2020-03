Van Eetvelt schept duidelijkheid bij Anderlecht: zit dan nu de juiste man op de juiste plaats?

Karel Van Eetvelt is aan zijn nieuwe taak bij Anderlecht begonnen. Daarbij heeft hij al de eerste grote verandering doorgevoerd. Peter Verbeke wordt de nieuwe 'head of sports'. Wat betekent dat hij heel wat meer zeggenschap krijgt binnen de club dan eerst gedacht.

Verbeke werd eerst aangekondigd als de nieuwe hoofd scouting en datarecrutering, maar Van Eetvelt heeft hem heel wat meer in handen gegeven. Hij wordt de man die samen met Vincent Kompany het sportief beleid gaat uitstippelen. Dat betekent dus dat hij in het organigram sowieso boven Michael Verschueren komt te staan.

Ondankbare taak voor Verschueren

Verbeke heeft van data recruitment zijn stokpaardje gemaakt. Aan de hand van honderden parameters moet hij proberen de best mogelijke spelers voor het beschikbare budget te halen. Bij dat laatste krijgt Verschueren wel nog inzeg. Hij moet gaan waken dat er geen exhuberante sommen meer worden uitgegeven en hij mag mee aan de onderhandelingstafel zitten.

Maar het blijft evengoed een stapje terug voor de man die Luc Devroe opvolgde als sportief manager. Hij mag de kern opkuisen, maar wordt minder betrokken aan de inkomende kant. Toch wel een ondankbare taak, gezien hij weinig te maken heeft met de malaise van dit seizoen. De overvolle kern was nog een erfenis van zijn voorgangers.

Heiligmakend?

"We blijven doorgaan tot de juiste mensen op de juiste plaats zitten", zei voorzitter Coucke een aantal maanden geleden nog. Met de toevoeging van Verbeke denken ze dat bereikt te hebben. Al zijn er ook die vragen stellen bij het heiligmakende van datarecrutering. Karaktereigenschappen, mentaliteit en leiderschapskwaliteiten worden daarmee niet in kaart gebracht.

Of het nieuwe organigram dan weer wel doeltreffend gaat zijn, moeten we afwachten. Er zijn nog altijd veel beleidsmakers voor één club. En wat is er gebeurd met dat transfer comité? Blijkbaar is dat ook een stille dood gestorven. Van een technisch en sportief manager, naar enkel een sportief manager met Kompany boven hem. Kompany die water bij de wijn deed met de komst van Vercauteren... Het is is al veel en rap veranderd. Derde keer (euh ja, 't zal wel meer zijn) goeie keer?