Coronacrisis brengt ook proflicentie 1A-club in gevaar, afwachten of het tegen woensdag in orde geraakt

Woensdag is er de deadline om de licentiedossiers in te leveren. Donderdag zit de licentiecommissie samen om die te bespreken. Daarna kunnen er nog documenten worden toegevoegd. Maar voorlopig zit er één club toch wel in de problemen, want het dossier van KV Oostende is heel dun.

Oostende had gehoopt dat de overname door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group al zou afgerond zijn, maar die verloren tijd door het steekspel met Marc Coucke over de schulden. En nu is het niet makkelijk door de huidige crisis om de deal rond te krijgen. Volgens Het Nieuwsblad wilden de Amerikanen normaal gezien gisteren naar België afreizen, maar door de coronacrisis ging dat niet. Daardoor is het afwachten of het allemaal nog op tijd rond zal geraken en KVO aan zijn proflicentie zal geraken. De licentiecommissie lijkt alvast geen rekening te gaan houden met de omstandigheden. Een overname had het allemaal makkelijker kunnen maken. Intussen zijn Gent en Genk wel al zeker van hun licentie voor volgend seizoen. Clubs als Anderlecht zullen waarschijnlijk nog extra uitleg moeten komen geven.