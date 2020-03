CEO van de Pro League reageert op unanimiteit in tv-contract: "Geen akkoord op maat van Antwerp"

De Pro League zat woensdag samen (via conference call weliswaar) om nieuwe maatregelen voor de coronacrisis te treffen, maar ook om tot een akkoord te komen in het dossier van het nieuwe mediacontract.

En dat is ook gelukt. Ditmaal mét Antwerp. De Great Old verzette zich vorige maand nog tegen de deal omdat het een groter deel van de koek (103 miljoen euro) wou. Dat krijgt het nu ook. Eleven Sports bezit nu de uitzendrechten van de Pro League (1A, 1B, Super Women’s League, Croky Cup en Supercup) voor de komende vijf seizoenen en van de 24 profclubs.

Solidariteit G5

"Het akkoord met R. Antwerp FC betekent geen wijziging in de definitie van de G5. Het zet wel in op sportieve ambities en prestaties van de clubs. Zo zullen clubs uit de K11 die play-off 1 bereiken, financieel sterker beloond worden", klonk het in het persbericht van Eleven en de Pro League.

Ook Pierre François, de CEO van de Pro League, reageerde op de overeenkomst:

“Het waren intense onderhandelingen, maar het Belgische profvoetbal komt hier als geheel sterker uit. De uitkomst van de gesprekken betekent niet dat er een akkoord op maat van R. Antwerp FC is uitgewerkt; we hebben een overeenkomst kunnen uitwerken die, dankzij een verhoogde solidariteit van de G5, belonend zal werken voor K11 clubs die ambitie koppelen aan resultaten."

"Ik wil de voorzitters Bayat en Croonen bedanken voor de steun die zij gedurende de onderhandelingen betekend hebben. Zonder de solidariteit van de G5-clubs, die voorzitter De Witte mee gegarandeerd heeft, zou het akkoord met de K11 clubs en R. Antwerp in het bijzonder, niet mogelijk geweest zijn. Ik wil in het bijzonder de heren Vincent Mannaert en Luciano D’Onofrio bedanken met wie ik deze onderhandelingen heb gevoerd. Zonder hun constructieve houding was dit akkoord niet mogelijk geweest.”