Januzaj doet interesse uit de doeken: "Het waren niet de kleinste clubs, hé"

Adnan Januzaj had voor de uitbraak van het coronavirus zijn basisplaats opnieuw te pakken bij Real Sociedad. Nochtans leek de Rode Duivel in januari op weg naar de uitgang van het Anoeta. Hij vertelt zelf hoe de vork in de steel zat.

Vooral AS Roma was concreet voor Adnan Januzaj. De Romeinse interesse leidde uiteindelijk niet tot een transfer. “Het klopt dat er een pak interesse was”, vertelt de flankaanvaller in Het Laatste Nieuws. “En niet van de kleinste clubs. Ook AC Milan heeft zich gemeld.”

“Mijn makelaar weet er het fijne van”, gaat Januzaj verder. “Ik wil niet op de hoogte gebracht worden zolang er op clubniveau geen akkoord is. Ik ben geen voetballer geworden om te onderhandelen met andere ploegen, hé.”

Toch hield de transfer het jeugdproduct van RSC Anderlecht bezig. Eind januari verdween hij zelfs uit de wedstrijdselectie bij Sociedad. “Het was moeilijk om gefocust te blijven. Ik voelde me niet op mijn gemak en voelde me niet klaar om het verschil te maken.”

Klik gemaakt

“Vandaag ligt dat verhaal achter mij”, besluit Januzaj. “Ik heb na het sluiten van de transfermarkt meteen de klik gemaakt. Ik was eigenlijk niet ontgoocheld dat de transfer niet is doorgegaan. Ik was zelfs rustiger. Ik heb het hier nog steeds naar mijn zin.”