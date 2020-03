Kompany aanvoerder, Club Brugge hofleverancier: dit is de 'Ideale 11' van Eric Van Meir voor de reguliere competitie

De reguliere competitie zit er, op een speeldag na, op. Door de competitiestop tot minstens begin april hebben we tijd genoeg om terug te blikken op de voorbije 29 speeldagen. Dat doen we onder anderen met Eric Van Meir, die zijn 'ideale 11' kiest.

Eric Van Meir koos voor een 3-4-3. "Ik heb rekening gehouden met leiderschap op het veld, maar ook met doelpuntenproductie. Zelfs bij mijn verdedigers. Daarnaast koos ik met twee controleurs ook voor het nodige evenwicht."

Doelman

"Ik denk dat zijn statistieken voor zich spreken, maar dat is niet de enige reden waarom ik voor Simon Mignolet heb gekozen. Hij is ook een leider op het veld en simpelweg de beste doelman van België. Nooit investeerde een Belgische club zo veel geld in een doelman, maar het is een slimme zet gebleken. Het keepersprobleem waar toch wel sprake van was bij Club Brugge is nu helemaal verdwenen."

Verdediging

"Simon Déli is een openbaring bij Club Brugge, al vanaf zijn eerste wedstrijd. Elke match presteert hij bovengemiddeld en hij is ook een leider op het veld. Daarnaast is hij betrouwbaar en gedisciplineerd. Hij is bijna nooit geblesseerd en het is ook niet nodig om met hem te roteren. Wat mij betreft een van de beste zomertransfers van dit seizoen."

"Daarnaast zet ik Wesley Hoedt. Een gouden zet van D'Onofrio om hem er nog snel bij te halen. Hij beschikt over veel internationale ervaring, heeft veel duelkracht, laat zich verbaal horen en het is bovenal iemand die erg sterk is in de opbouw van achteren uit."

"Last but not least: Vincent Kompany. Volledig fit is het gewoon de beste verdediger in ons land. Zijn leiderschap is ongeëvenaard en daarom maak ik hem ook kapitein van dit elftal. Het is toch straf dat hij de overstap van de Engelse landskampioen naar Anderlecht heeft gemaakt. Zijn extra taken naast die van veldspeler hebben het er wel niet makkelijker op gemaakt."

Buffer op het middenveld

"Je ziet gewoon dat hij over de juiste bagage beschikt en dat hij al heel wat ervaring heeft. Eder Balanta is bijzonder slim in de interceptie. Hij ziet de dingen nog voor ze gaan gebeuren, ook als zijn ploeg in ondertal is."

"Naast hem kies ik voor Marco Ilaimaharitra. Hij is al jaren belangrijk voor Charleroi en nu de club zo hoog staat krijgt hij ook de aandacht die hij verdient. Het kan goed dat ze hem deze zomer komen wegplukken, want ik zie een mooie toekomst voor hem. Een minpuntje: hij pakt iets te makkelijk kaarten."

Flanken

"Op links kies ik voor een van de grootste talenten in onze competitie: Jérémy Doku. Oké, hij is nog niet elke week top, maar dat is logisch gezien zijn leeftijd. Een ander werkpunt is overzicht kweken. Maar hij is zo snel en schakelt zo vlot zijn rechtstreekse tegenstander uit dat hij in mijn team mag. Ik zie in hem een potentiële Rode Duivel."

"Aan de overkant kies ik voor Junya Ito. Net als de rest van Genk heeft hij het moeilijk gehad dit jaar, maar de laatste weken neemt hij de ploeg op sleeptouw met zijn beslissende acties. Flankspelers moeten lef hebben en dat heeft hij. Als Genk straks zesde wordt, en dat zie ik ook gebeuren, heeft de Japanner daar een flink aandeel in gehad.

Achter de spits

"Belangrijke goals, nog een completere voetballer dan vorig jaar, een stille leider en zijn tweede Gouden Schoen: er is geen weg naast Hans Vanaken. Het is misschien wel de slimste speler in deze competitie. Hij ziet openingen die anderen niet zien."

"Ik hecht veel belang aan goals en dan moet je dit jaar bij Jonathan David zijn. Als aanvallende middenvelder zo vlot scoren... ja dan beschik je simpelweg over enorm veel kwaliteiten. Hij is ook een rustige knaap voor iemand met zo veel talent. Je zal hem nooit domme dingen horen zeggen in interviews."

Spits

"Het moet een plezier zijn om met Dieumerci Mbokani in de ploeg te spelen. Hij wint bijna alle kopduels en kan als geen ander de bal in de ploeg houden. Zijn ploegmaten moeten hem wel nemen zoals hij is: Mbokani kiest zijn momenten. Dan is het aan de rest om harder te werken. Achttien goals op die leeftijd, dat zegt genoeg."

Dat geeft dan dit elftal: