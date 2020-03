Door de huidige coronacrisis en de bijhorende quarantaine is een pak landen is de #StayAtHomeChallenge ontstaan. Ook Lionel Messi is inmiddels uitgedaagd.

Het was Xavi die Lionel Messi uitgedaagd heeft om zijn kunstjes te tonen met een rol toiletpapier. En wat dachten jullie? De Vlo kan het ook met een ander voorwerp.