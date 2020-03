Mathijssen haalt herinnering op aan betreurde Sterchele: "'Ik koop me een bompa-auto zoals jij', zei hij me"

Jacky Mathijssen had tijdens zijn periode bij Club Brugge een goeie band met François Sterchele. De aanvaller die in een auto-ongeval om het leven kwam, lag Mathijssen nauw aan het hart.

"We hadden een prima band bij Club Brugge. Maar toen ik hoorde dat hij een Porsche Cayman had aangeschaft, ging ik met hem praten. Ik vond dat geen goed idee. Veel spelers hadden een wat stevigere, grotere wagen, waarin je toch wat beter beschermd zat. Je weet immers nooit wat er allemaal kan gebeuren", vertelt Mathijssen in Het Nieuwsblad.

Maar Sterchele had daar toen even geen oren naar. "Coach, die wagen is een jongensdroom van mij, zei Çois. Ik ga er zes maanden mee rijden en dan doe ik hem weg. Dan koop ik een bompa-auto zoals die van jou. Dat zal me altijd bijblijven. Hij had een unieke persoonlijkheid. Zo charmant. Je kon er niet kwaad op worden."