Na het vertrek van Verbeke naar Anderlecht, werkt KAA Gent achter de schermen verder aan de toekomst

Het vertrek van Peter Verbeke naar Anderlecht betekende een flinke streep door de rekening van Louwagie en De Witte. Verbeke werd immers gezien als de opvolger van Louwagie. Achter de schermen bereidt Gent zich stapsgewijs voor aan een wissel van de macht.

“De verjonging is geruisloos gaande, bij de scouting, bij de commerciële cel, bij de communicatie, bij de boekhouding... Het is best om die in stapjes te laten verlopen", zegt Patrick Lips, directeur communicatie in het clubbblad Wigwam.

Al is de drive bij Louwagie en co nog steeds aanwezig: "De goesting en de dynamiek bij die vier steunpilaren is momenteel echter nog zo groot, dat er totaal geen probleem is. Zie maar naar de uitstekende sportieve en financiële resultaten op dit moment."

Naadloze transitie

De Buffalo's hebben er alle vertrouwen in dat er geen paleisrevoluties zullen onstaan zoals bij Anderlecht: "Maar zoals Club Brugge en Anderlecht een generatiewissel hebben moeten doorvoeren, de ene al wat vlotter dan de andere, zo zal dat bij KAA Gent ooit ook moeten gebeuren. Ik maak mij daar geen zorgen over, dat zal goed verlopen."