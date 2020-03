Toby Alderweireld deed knappe geste door iPads te doneren: "Het mentale aspect wordt onderschat"

Toby Alderweireld is vandaag op een zeer positieve manier in het nieuws gekomen. De centrale verdediger van de Rode Duivels en van Tottenham heeft namelijk iPads gedoneerd aan ziekenhuizen zodat de patiënten met hun familie en vrienden in contact kunnen blijven.

De Rode Duivel heeft nu ook een reactie gegeven bij VTM Nieuws. "Ik wilde helpen en zo zijn we op deze manier gekomen. Het mentale aspect van iemand niet te kunnen zien wordt onderschat", aldus de centrale verdediger. Alderweireld gaf ook kort uitleg over het EK. Hij heeft begrip voor het feit dat het tornooi met een jaar wordt uitgesteld. "Voor ons maakt het niet veel uit dat het een jaar wordt uitgesteld. We weten hoe onze lichamen in elkaar zitten."

