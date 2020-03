Hoe moeten profclubs transfers doen zonder zekerheid over in welke reeks ze zullen spelen? "Onder opschortende voorwaarden"

Je zal maar Waasland-Beveren, OH Leuven, Beerschot, KV Oostende, Deinze,... zijn. Ploegen die allemaal niet weten in welke reeks ze volgend seizoen spelen en toch graag zouden beginnen aan hun huiswerk.

Het kan zelfs nog een hele tijd duren voor daar duidelijkheid over is, al het gekibbel binnen de Pro League meegerekend. Hoe lang deze crisis gaat aanhouden, kan niemand voorspellen. Intussen kan er ook geen budget opgemaakt worden voor volgend seizoen, want sponsors zijn dezer dagen ook niet uit de laagste bomen te plukken.

SK Deinze, dat op weg was naar een makkelijke eindronde en sowieso kampioen ging worden in Eerste Amateur, heeft al laten weten dat ze niets anders dan een plaatsje in 1B willen hebben. Maar wat als er geen 1B is volgend seizoen? En wat bij Waasland-Beveren? Op de Freethiel hebben ze een berg huiswerk voor volgend seizoen. Maar is het om een kampioenenploeg in 1B te hebben? Of voor een rustig seizoen in 1A?

Goeie spelers staan niet te huppelen om in 1B te gaan voetballen, dat durven we u verzekeren. Als het nog tot de zomer duurt, is er maar één oplossing: "Spelers kunnen tekenen onder opschortende voorwaarden", aldus Sébastien Stassin van spelersvakbond Sporta. "Als een ploeg dan niet in de verwachte reeks gaat spelen, wordt het contract ongeldig."