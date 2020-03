Externe én interne druk op Olympische Spelen groeit, IOC-lid klapt uit de biecht

De Corona-crisis heeft de sportwereld volledig in de ban. Steeds meer sportevenementen voor de komende maanden staan op de helling. Ook de Olympische Spelen lijken steeds minder kans te maken.

Het IOC had zichzelf na een spoedvergadering maximaal vier weken gegeven om een beslissing te nemen over de datum van de Spelen, maar de druk is ondertussen immens geworden. Canada heeft al besloten niet te zullen deelnemen, ook andere landen beraden zich over die stap.

En ook intern groeit de druk. Gewezen topatleet en huidig atletiekbaas Sebastian Coe heeft een open brief gestuurd naar IOC-voorzitter Thomas Bach om de Olympische Spelen uit te stellen.

Snel uitsluitsel

"Op basis van de informatie die de IOC heeft, is er beslist om de Olympische Spelen uit te stellen. De parameters om vooruit te kijken zijn nog niet vastgelegd, maar de Spelen zullen niet beginnen op 24 juli, dat weet ik wel zeker", heeft IOC-lid Dick Pound dan weer bevestigd aan de Amerikaanse media.

Volgens hem zal het IOC binnenkort met een aankondiging komen over wat nu moet gebeuren. "Het zal in stappen gebeuren. We zullen uitstellen en dan met de gevolgen hiervan omgaan, die zijn immers immens." Het is nu dus wachten op die officiële communicatie.