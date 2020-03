🎥 Kevin De Bruyne gaat de uitdaging aan van een vrouwelijke teamgenoot bij Manchester City

Kevin De Bruyne nam de uitdaging van Jill Scott aan. Op sociale netwerken daagde de speelster van Manchester City haar fans uit met een reeks oefeningen in haar achtertuin. De Rode Duivel heeft de uitdaging zonder al te veel moeite doorstaan.

Looks like KDB is getting in on the #JillScottFootballChallenge 😏👏 🎥 IG @DeBruyneKev 🔵 #ManCity pic.twitter.com/Y3TukxI2Or

Welcome to Obvious Jill's football sessions! Football drills so we don’t lose our touch whilst staying home! Complete the challenge at the end too for a chance to win a prize! #jillscottfootballchallenge pic.twitter.com/CdzDRNr2li